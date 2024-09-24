شكرا لقرائتكم خبر عن عصام العرجانى: سعداء بتكريم الأبطال البارالمبيين.. وسنرعاهم فى بارالمبياد 2028 والان مع تفاصيل الخبر

عبر عصام العرجاني نائب رئيس مجلس إدارة شركات العرجاني، عن سعادته بتكريم الأبطال البارالمبيين في دورة الألعاب البارالمبية الأخيرة في باريس 2024، مؤكدا أن التواجد مع الأبطال البارالمبيين أمر يشرفه ويسعده، ولن يتوانى عن دعمهم في البطولات القادمة.

وقال عصام العرجاني، في تصريحات نقلتها قناة أون تايم سبورتس، إن مجموعة العرجاني ستكون مع الأبطال البارالمبيين في 19 لعبة خلال الفترة القادمة، وسترعاهم في أولمبياد لوس أنجلوس 2028، كما سترعاهم في كل البطولات وليس البارالمبياد فقط.

وأضاف العرجاني: "أشكر كل الأبطال البارالمبيين، وسعيد بالتواجد وسطهم في التكريم، لأنهم نجحوا في تشريف الرياضة المصرية وحصد الميداليات".