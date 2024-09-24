هاني رمزي : الأهلي أقوى من الزمالك عبارة قد تشعل حماس لاعبي الأبيض

ياسر رشاد - القاهرة - أكد هاني رمزي نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن مواجهة كأس السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك ستكون صعبة، مشيرًا إلى أن النسبة متكافئة تمامًا بين الفريقين، ودور كل مدير فني داخل الـ90 دقيقة.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "لست مؤيدًا للموجة التي تقول أن الأهلي هو الاقرب للفوز باللقب، رغم حالة الاستقرار الإداري والفني، وهناك معطيات تقول أن الفريق الأحمر أقرب، لكن داخل المباراة كل الأمور مختلفة، والأكثر تركيزًا وهدوءًا وسيطرة على مجريات المباراة هو الأكثر حظوظًا".

وأضاف: "ما يتردد عن أن اللقاء محسوم لطرف من الأطراف غير صحيح، والأمر يتوقف على مدى جاهزية اللاعبين، ولا يوجد في الأهلي أساسي أو بديل، ولابد من احترام الخصم، وهو الأمر المتواجد لدى الناديين، وبالتأكيد المباراة صعبة لأن الفائز سيتوج ببطولة قارية".

وأكمل: "التصريحات التي تقول أن الأهلي الأقرب سوف يتم أخذها بعين الاعتبار في نادي الزمالك من أجل تحفيز اللاعبين، وهذه الأمور تحدث في كل الدوريات، وسبق وصادفت ذلك في فترة احترافي بألمانيا، وهي عوامل مؤثرة للتحفيز والتحدي، ولكن الأمر يتوقف على حالة كل لاعب وجاهزيته داخل المباراة".

وواصل: "أتمنى أن يقدم الأهلي مستوى مميز ويتوج باللقب الإفريقي، لمنح الفريق دوافع كبيرة في موسم صعب، خصوصا مع كثرة التحديات والمشاركة في العديد من البطولات الكبرى مثل الانتركونتينتال وكأس العالم للأندية، ودور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا الذي أصبح يضم أندية كبيرة ومميزة، والبطولة لن تكون سهلة مطلقًا في النسخة الحالية، وجماهير الأهلي تطالب بحصد كل الألقاب".