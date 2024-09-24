الزمالك يبدي تخوفه من حكم لقاء الأهلي في السوبر الأفريقي ويطالب بتغييره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أبدى المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، أحمد سالم، تخوفه من حكم مباراة الأهلي في كأس السوبر الأفريقي وطلب تغييره.

وقال سالم في تصريحات عبر قناة "الشمس": "حكم السوبر الليبي معتز إبراهيم أثير حوله الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهناك بعض التخوفات حوله".

وأضاف: "نحن كنادي زمالك غير مرتاحين له لعدة أسباب لا داعي لذكرها، ونتمنى أن يتلقى الاتحاد الإفريقي مخاوف الزمالك ويتم استبداله، كل ما نريده هو الحياد الكامل".

ويلتقي قطبي الكرة المصري الأهلي والزمالك يوم الجمعة المقبل لتحديد بطل كأس السوبر الأفريقي لموسم 2023/24.

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