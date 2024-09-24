شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر لكرة اليد للناشئين يواجه المغرب فى نصف نهائى بطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

يواجه منتخب ناشئي كرة اليد، بقيادة مديره الفنى محمد عبد السلام، نظيره المغربى، فى نصف نهائى بطولة أفريقيا التى تستضيفها تونس حتى 26 سبتمبر الجارى.

تأهل منتخب ناشئي اليد إلى نصف النهائي بالفوز على كينيا بنتيجة 55-14 فى ربع النهائى أمس الإثنين.

وحقق منتخبنا الوطنى المصري للناشئين لكرة اليد على نظيره الجزائرى بنتيجة 42-22، فى ختام الدور الأول ببطولة أفريقيا فى نسختها الـ20 للناشئين.

كما حقق العلامة الكاملة فى الدور الأول بالفوز على غينيا وبوروندي على التوالى قبل الفوز على الجزائر.

وتضم قائمة اللاعبين كلا من: يوسف عبد الغني - حمزه وليد - حسن تامر - يوسف عبد الهادي - مصطفى أحمد - عبد الرحمن أشرف - زياد أحمد - عمر بركة - احمد رمضان - حازم الصباغ - محمد عدلان - سيف جلال - أحمد حلمي - عادل سعد - محمود أحمد حسين - محمد إسماعيل - حسين محمد - عمر رضا.

فيما يضم الجهاز الفنى محمد الأغلى المشرف على المنتخبات الوطنية المصرية كابتن محمد عبد السلام المدير الفنى للفريق - وائل فهيم مدرب عام - توفيق المتولى مدير إداري - عمر نعيم مدرب حراس المرمى - دكتور ماجد مدحت علاج طبيعى.