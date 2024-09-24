شكرا لقرائتكم خبر عن اختبارات اللياقة للحكام الواعدين بالقاهرة بحضور خليل حامد وبشر بشير وسامى فاروق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسندت الحكام الرئيسية برئاسة محمد فاروق اختبارات اللياقة البدنية للحكام الواعدين وصغار السن من الدرجتين الثانية والثالثة على مستوى الجمهورية إلى سامى فاروق مسئول اللياقة البدنية بلجنة الحكام.

أُجريت أمس اختبارات اللياقة البدنية للحكام الواعدين من الدرجة الثانية والثالثة لحكام منطقة القاهرة بمضمار ملاعب نادى النصر تحت إشراف اللجنة برئاسة بشر بشير، وبحضور أعضاء اللجنة أحمد أبو رحاب وعز الدين شاهين وجيمس حنا ومحمد بدران، إلى جانب المحاضر خليل حامد.

وأشار بشر رئيس لجنة حكام القاهرة، إلى أنه تم تقسيم الحكام مجموعتين، خضعت المجموعة الأولى للاختبار مساء الإثنين، وبينما تجرى المجموعة الثانية الاختبار مساء اليوم الثلاثاء.

وأوضح بشر أن الاختبار أقيم تحت إشراف لجنة اللياقة برئاسة سامى فاروق وكل من أحمد مصطفى، محمد غازى، أيمن العقاد، محمد على، عماد يوسف، طارق شحاته، حمدى طه إلى جانب المسئول الإدارة بلجنة الحكام أحمد فاروق.

فيما أكد سامى أنه تم إجراء اختبارات لحكام القليوبية الى جانب المحكمات المرشحين للقوائم الدولية في الوقت الذى سيتم إجراء باقي المناطق على مستوى الجمهورية طبقا للجدول الذى وضعته اللجنة الرئيسية بالتنسيق على اللجان الفرعية، على أن تنتهى الاختبارات قبل نهاية الشهر الجارى.