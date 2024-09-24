الامارات | صراع محتدم على بطاقتي نهائي سلة «دولية الوحدة» اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتحدد، اليوم، طرفا المباراة النهائية في بطولة «الوحدة الدولية» لكرة السلة، التي يسدل الستار عليها غداً على صالة «مبادلة أرينا»، عندما يلتقي الحكمة اللبناني مع الكويت الكويتي في السادسة والنصف عصراً في الدور نصف النهائي، وبطلا مصر والمغرب الاتحاد السكندري والفتح الرباطي في الثامنة والنصف.

وتستهل مواجهات اليوم قبل الختامي للبطولة، بمباريات تحديد المراكز، إذ يلتقي المنتخب الوطني مع الوحدة في الرابعة عصراً لتحديد المركزين السابع والثامن.

وكانت فرق الحكمة والكويت والاتحاد والفتح قد حجزت مقعدها في المربع الذهبي، بعد أن قبض الحكمة على صدارة مجموعته الأولى بالعلامة الكاملة، بدأها بالفوز على البشائر العماني (91-82)، وعلى الفتح الرباطي (82-78)، وعلى الوحدة (89-55)، وجاء الفتح الرباطي في المركز الثاني بفوزه على الوحدة (89-75)، والبشائر (82-56).

بدوره، انتزع الاتحاد السكندري صدارة مجموعته الثانية بالفوز على المنتخب الوطني (106-86)، والكويت الكويتي (108-104)، والكرخ العراقي (95-78)، ونال الفريق الكويتي الوصافة، بفوزه على الكرخ العراقي (102-82)، والمنتخب الوطني (90-82).