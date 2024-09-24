الامارات | «تمهيدي الكأس».. وداع مبكر لبطل سابق والركلات تصعد بفريقين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجلت أندية الدرجة الأولى حضوراً فنياً قوياً في الدور التمهيدي الأول لمسابقة كأس رئيس الدولة، يتقدمها نادي مصفوت الذي أقصى فريق الإمارات (حامل لقب 2010) من البطولة مبكراً.

وكانت المباريات قد أسفرت عن فوز مصفوت على الإمارات «الصقور» بهدف نظيف، والفجيرة على فليتتود يونايتد (2-0)، ويونايتد على غلف يونايتد (2-0)، والحمرية على الذيد بركلات الترجيح، والجزيرة الحمراء على «مجد» بالركلات أيضاً، وحتا على العربي (3-2)، ودبا على «غلف إف سي» (3-1).

وتأهل الفائزون إلى الدور التمهيدي الثاني المقرر في 27 سبتمبر الجاري، بلقاء مصفوت مع دبا، وحتا مع الجزيرة الحمراء، والحمرية مع الفجيرة، والظفرة مع يونايتد.

ومن أبرز مشاهد الدور التمهيدي الأول للكأس، تحقيق فرق دبا الفجيرة وحتا ومصفوت بداية قوية في الموسم الحالي، سواء ببطولة الكأس أو دوري الهواة بتحقيقها انتصارين متتاليين، ما يعكس جدية ونوعية الاستعدادات الصيفية، ويبشر بحضور فني مميز، وفي المقابل، تعرض فريق الإمارات لخسارتين متتاليتين أمام مصفوت بملعبه وخارج ملعبه في البطولتين، واستقبل خلالهما أربعة أهداف في أضعف بداية لـ«الصقور» مقارنة بالمواسم الماضية. وشهدت المباريات ظهوراً مميزاً للاعب دبا الفجيرة راشد محمد الخديم، الذي سجل أول أهدافه مع الفريق الأول بمرمى «غلف إف سي» مرفقاً بأداء جميل يعكس أهمية دعم المواهب الكروية الشابة، بينما نجح لاعب الجزيرة الحمراء جمال معروف في تسجيل هدف الفوز في مرمى مجد.