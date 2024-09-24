الامارات | «فريدة بي» تظفر بكأس رئيس الدولة للخيول العربية في هولندا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فازت الفرس «فريدة بي» بلقب كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، في محطته الهولندية التي أقيمت أول من أمس، في مضمار دوندخت العشبي بمدينة لاهاي في هولندا، ضمن سلسلة سباقات النسخة الـ31 من البطولة.

ونجحت «فريدة بي» المنحدرة من نسل (المرتجز × هانيا دي إيه بنت مجد العرب) للمالك والمدرب بيتر ديكرز وبقيادة الفارس فابيان ليفبفر، في تعزيز حضورها القوي خلال مجريات السباق، بفوز مهم وحاسم، متجاوزة بفارق رقبة أقرب منافسيها «لايتنغ ثندر» من نسل (المرتجز وأوليا دو لوب بنت كربلاء) الذي جاء ثانياً، فيما جاءت في المرتبة الثالثة «الزرقاء دي إيه» من نسل (إيه إف البحر ويفا دي إيه بنت عامر).

وقطعت البطلة مسافة السباق الممتدة لـ2150 متراً في زمن 02:21.09 دقيقة.