ناقد رياضي : قمة السوبر الأفريقي لن تمحى من الذاكرة مثل نهائي القرن

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الناقد الرياضي وليد الحديدي، أن ديربي الأهلي والزمالك يظل من أقوى الديربيات على مستوى العالم لما يمتاز به من جماهيرية كبيرة على مستوى مصر والوطن العربي وإفريقيا وآسيا، مهما كانت حالة الفريقين فنيًا، مشيرًا إلى أن مواجهات الناديين دائما تحظى باهتمام كبير وتظل عالقة في التاريخ.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس على قناة etc: "المباراة ستكون عيد للمصريين خارج مصر، وأتمنى أن تخرج المباراة بمستوى جيد، وهي مواجهات لن تنسى مثل سوبر 94 ونهائي القرن 2020، وأعتقد أن البطولة أيضًا ستكون لها صدى كبير".

وأضاف: "مارسيل كولر من الصعب أن يغامر في تشكيلة الأهلي، وكل الأمور مستقرة تمامًا، وعلى الناحية الآخرى، فأرى أن جوميز سيلعب بـ عمر جابر ظهير أيسر ومحمد شحاتة في الظهير الأيمن، وهذا أمر غير جيد، لأنه سيؤثر دفاعيا وهجوميا على الفريق الأبيض، وهو ما سيؤثر على مركزي الظهيرين بالإضافة لوسط الملعب، والأفضل وجود عمر جابر كظهير أيمن على أن يلعب شحاتة في الوسط بجوار دونجا، ومحمد حمدي ظهير أيسر".

وواصل: "مصطفى الزناري لن يفرق كثيرا في خط الدفاع، والأقرب مشاركة حسام عبدالمجيد وحمزة المثلوثي في خط الدفاع، والزمالك يحتاج لوسط دفاعي قوي ويجب وجود دونجا بجوار لاعب اخر في الارتكاز وهو محمد شحاتة ومعه عبدالله السعيد".

وأشار إلى أن الزمالك لن يقوم بإجراء تغييرات في خط الهجوم، ولكن من الممكن حال وصول كونراد ميشالاك لفورمة جيدة من الممكن أن يلعب كجناح، والمغامرة في الهجوم أمر عادي، لكن صعب في أي مراكز آخرى".

وأوضح: "حسين الشحات هو الورقة المختلفة طوال الوقت في الأهلي، يمتلك حلول جيدة، وسريع ومراوغ ولو كان في حالته الفنية المعروفة سيمثل تهديدا على لاعبي الزمالك هجوميا، وهو الورقة الأخطر مع إمام عاشور في القلعة الحمراء، بالإضافة إلى بيرسي تاو، ثم وسام أبوعلي".

وأكمل: "دفاع الزمالك لابد أن يكون أكثر تركيزا ويحاول قدر الامكان المحافظة على التعادل السلبي، لأن الأهلي لو سجل هدف سيصعب المهمة، والزمالك سوف يستغل الكرات الطولية ويلعب على انطلاقات زيزو والجزيري وشلبي".