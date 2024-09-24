شكرا لقرائتكم خبر عن الميكاري يسلم كولر تقريرا فنيا عن نقاط قوة الزمالك قبل السوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

تسلم مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى تقريرًا من ياسين الميكاري محلل الأداء في جهازه المعاون، بشأن فريق الزمالك وأبرز مقاطع الفيديو الخاصة بنقاط القوة والضعف في صفوف الفريق الأبيض، وأبرز الملاحظات التي دونها عن الفريق الأبيض سواء في الوضعية الدفاعية أو الجومية، من أجل استغلالها في وضع خطة المباراة وتحديد الطريقة التي سيعتمد عليها من أجل الفريق الأبيض في لقاء السوبر الأفريقي.

ويتشاور كولر مع معاونيه قبل الاستقرار على طريقة اللعب والأسلوب الخططي الذي ينوي تطبيقه في مباراة الزمالك من أجل فرض سيطرته والتحكم في إيقاع اللعب في تلك المواجهة الصعبة والمرتقبة التي تحظى باهتمام إعلامي وجماهيري غفير.

وتقرر سفر الأهلي إلى السعودية غدًا الأربعاء، حيث يخوض الفريق مرانًا صباح يوم السفر على ملعب التتش قبل التحرك في الرابعة عصرًا إلى السعودية، على أن يتدرب الفريق مرة واحدة فقط فى السعودية قبل خوض البطولة القوية التي سيتجدد فيها التنافس بين قطبي الكرة المصرية خارج السباق المحلى.

ويلتقي الأهلي و الزمالك فى كأس السوبر الأفريقي رسميًا، للمرة الأولى منذ 30 عامًا، بعد مواجهة سوبر 1994، وذلك فى التاسعة مساء الجمعة المقبلة على ملعب المملكة أرينا بالمملكة العربية السعودية.

وتُعد هذه المواجهة فرصة مثالية لعشاق كرة القدم العربية للاستمتاع بمواجهة تاريخية تجمع قطبي الكرة المصرية، وتحديد من سيفرض سيطرته على عرش القارة السمراء.

الأهلي توج بدوري أبطال أفريقيا على حساب الترجي بنتيجة (1-0) فى لقاء الإياب، بينما موقعة الذهاب كانت انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

وكان الزمالك حصل على كأس الكونفدرالية بتفوقه على نهضة بركان المغربي، حيث إن مواجهتي الذهاب والإياب بنتيجة (2-2)، لكن الأبيض فاز بأفضلية تسجيله هدفًا خارج أرضه.