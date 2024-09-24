شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فرج وسامى فاروق يقودان اختبارات اللياقة لحكام كرة الصالات والشاطئية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجرى لجنة الحكام اليوم الثلاثاء برئاسة محمد فاروق اختبارات اللياقة البدنية لحكام كرة الصالات والشاطئية المرشحين للقوائم الدولية 2025 بصالة أكاديمية الشرطة.

وأكد محمد فرج مسئول كرة الصالات والشاطئية بلجنة الحكام الرئيسية، أنه من المقرر أن يخضع للاختبار 19 حكم كرة صالات و5 محكمات، بينما هناك 9 حكام للشاطئية ومحكمة وحيدة فقط، تم اختيارهم من جميع مناطق الجمهورية بعد ظهورهم بمستوى متميز خلال فعاليات الموسم المنقضى.

وقال فرج، إن اختبارات اللياقة ستقام في العاشرة صباحا، بينما تقام امتحانات في قانون كرة الصالات والشاطئية باللغتين العربية والإنجليزية إلى جانب اختبار حالات فيديو تيست.

من المقرر أن يقود الاختبارات فريق عمل بقيادة سامى فاروق مسئول اللياقة البدنية بلجنة الحكام الرئيسية إلى جانب المسئول الإداري بلجنة الحكام أحمد فاروق.

يذكر أن القائمة الدولية لحكام كرة الصالات 2024 كانت تضم كلا من: محمد حسن، طارق سامي، ميدو سلامة، عاطف حسين، بينما قائمة الكرة الشاطئية كانت تضم هاني العراقي، أحمد نوفل، إبراهيم محجوب وخالد السيد.

ويشارك الثنائي المصري محمد حسن وطارق سامى بمونديال الصالات المقام حاليا بأوزباكستان، وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لهما إدارة لقاء باراجواي وأفغانستان، ضمن منافسات دور الـ16 بالبطولة والمقرر إقامتها غدا الأربعاء.