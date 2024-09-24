رئيس فالنسيا الأسبق ينتقد فينيسيوس جونيور ويصفه بـ "الأحمق"

ياسر رشاد - القاهرة - انتقد باكو رويج، الرئيس الأسبق لنادي فالنسيا الإسباني، النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، واصفًا إياه بـ"الأحمق".

وأشار رويج إلى أن النادي الملكي يعتبر "نادي المهاجرين" لاحتوائه على ثمانية لاعبين من البشرة السوداء.

تأتي هذه التصريحات بعد الحادثة العنصرية التي تعرض لها فينيسيوس أثناء مباراة فريقه ضد فالنسيا في مايو 2023، حيث دعا اللاعب البرازيلي إلى سحب تنظيم كأس العالم 2030 من إسبانيا إذا استمرت العنصرية ضد أصحاب البشرة السوداء.

وقال رويج في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو": "فينيسيوس جونيور لاعب عظيم، ولكنه شخص أحمق يركض دائمًا إلى الحكم." وأضاف: "لم تكن هناك مشاكل عنصرية مثل هذه سابقًا، على الأقل لم ألاحظها".

وواصل: "في ريال مدريد الحالي، يوجد هذا الشخص (فينيسيوس)، حيث لديهم ثمانية لاعبين سود واثنان من الأجانب البيض، ولاعب إسباني. أنا أسميهم المهاجرين الحقيقيين، لكن فينيسيوس شخص فظيع".

اختتم رويج حديثه بالتأكيد على أنه زار أمريكا الجنوبية عدة مرات ولم يتعرض لأي مشاكل، مشددًا على أهمية التواضع في التعامل مع الثقافات المختلفة.

يُذكر أن محكمة إسبانية كانت قد أصدرت حكمًا بالسجن لمدة ثمانية أشهر مع وقف التنفيذ ضد شخص قام بإهانة فينيسيوس وروديجر بشكل عنصري عبر التعليقات على موقع "ماركا" الإلكتروني.