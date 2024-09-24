"محدش يرد عليه".. تفاصيل ظهور أحمد بلال على جروب "واتساب" لاعبي الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي خالد الغندور، قيام عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك باستغلال تصريحات أحمد بلال لاعب الأهلي والتي سخر فيها من الأبيض لتحفيز اللاعبين قبل مباراة السوبر الأفريقي.

ويلتقي الزمالك أمام نظيره الأهلي، يوم الجمعة المقبلة، في السوبر الأفريقي، بالمملكة العربية السعودية.

وأطلق أحمد بلال تصريحات مثيرة خلال الأيام الماضية، في برنامج بلس 90 المذاع عبر قناة النهار بشأن مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك، مطالبا بعدم سفر الأبيض تجنبا للخسارة بنتيجة كبيرة.

وقال خالد الغندور، خلال تصريحات عبر برنامجه على قناة "المحور: "عبدالواحد السيد أرسل تصريحات أحمد بلال للاعبي الزمالك، على جروب الواتساب وأبلغهم بضرورة الرد عليه في الملعب بالفوز على الأهلي في السوبر الأفريقي".

وأضاف "الغندور": "عبد الواحد السيد أرسل التصريحات مصحوبة بصورة أحمد بلال وشدد عليهم أن محدش يرد على تصريحاته والملعب هو الفيصل للرد على المشككين".

وأتم تصريحاته: "لاعبو الزمالك تفاعلوا مع كلام مدير الكرة وتعاهدوا على تحقيق الفوز أمام الأهلي، والتتويج ببطولة السوبر الأفريقي".

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