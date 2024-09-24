"بلاش نروح للحتة دي".. شوبير يوجه رسالة قوية للزمالك بسبب حكم مباراة السوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

وجه الإعلامي أحمد شوبير، رسالة لنادي الزمالك، بعد اعتراض أحمد سالم المتحدث الرسمي للنادي أمس، على طاقم تحكيم مباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلي.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي، يوم الجمعة المقبلة، في بطولة السوبر الأفريقي، بالمملكة العربية السعودية.

قال أحمد شوبير في برنامجه الإذاعي: "دخلنا من امبارح في قصة الاعتراض على التحكيم في مباراة السوبر، وأنا من زمان قولت بلاش نروح للحتة دي، لان كل شوية نعمل موضوع من لاشيئ".

أضاف: "زي ما انتقدت تصريحات أحمد بلال، ضد الزمالك، لابد من انتقاد اعتراض الأبيض على الحكم، لأن النغمة دي طلعت من فترة وبتزيد، نعم أحيانا التحكيم بيكون سيء، لكن المؤشرات بتكون واضحة".

أكمل: "على فكرة إلى الآن لم يتم الإعلان الرسمي من قبل الاتحاد الأفريقي عن اسم طاقم تحكيم المباراة، وعشان كدا بتمنى أن تنتهي هذه الظاهرة من عالمنا، ولا نتحدث عن التحكيم".

وأتم تصريحاته: "لو تفتكروا مباراة السوبر الأفريقي بين الزمالك والأهلي في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا عام 1994، كان فيها حاجات كتير نتكلم عليها، وعشان كدا بقولك التحكيم بيكون ليه وعليه".

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