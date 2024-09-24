باريس سان جيرمان يبدأ مفاوضات لتمديد عقد أشرف حكيمي لقطع محاولات الملكي

ياسر رشاد - القاهرة - بدأ نادي باريس سان جيرمان محادثات رسمية مع النجم المغربي أشرف حكيمي لتمديد عقده حتى موسم 2029/2030، في خطوة تهدف إلى تأمين استمراره مع الفريق على المدى الطويل.

ويأتي هذا التوجه من النادي الفرنسي رغم الاهتمام الكبير من جانب ريال مدريد، الذي يسعى لإعادة حكيمي إلى صفوفه بعد تألقه في المواسم الأخيرة.

على الرغم من هذا الاهتمام من النادي الملكي، إلا أن حكيمي يظل منفتحًا على فكرة البقاء مع باريس سان جيرمان، حيث أبدى استعداده لمناقشة التمديد.

ويسعى النادي الباريسي إلى الحفاظ على أحد أبرز لاعبيه، نظرًا للدور الكبير الذي يلعبه في الفريق بفضل مهاراته الدفاعية والهجومية على حد سواء.