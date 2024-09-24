القنوات الناقلة لمباراة الأهلى والزمالك فى كأس السوبر الأفريقى

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تنتظر جماهير الكرة فى مصر والعالم العربى مباراة القمة التى تجمع قطبى الكرة المصرية الأهلى بطل دورى أبطال أفريقيا والزمالك بطل كأس الكونفدرالية الأفريقية، في اللقاء المصيري الذي يجمع الكبيرين ببطولة كأس السوبر الأفريقى.

موعد مباراة السوبر الأفريقى

تقام مباراة السوبر الأفريقى بين الأهلى والزمالك فى التاسعة مساء الجمعة المقبل بالعاصمة السعودية الرياض.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والأهلى فى السوبر الأفريقى

تنقل بى إن سبورت المفتوحة مباراة السوبر الأفريقى بين الزمالك والأهلى بتعليق المعلق الرياضي عصام الشوالي، بينما ستنقل إم بي سي مصر المباراة بتعليق الثنائي مدحت شلبي وفارس عوض، كما ستنقل المباراة قناة أبو ظبي الرياضية المفتوحة.

حسين لبيب رئيساً لبعثة الزمالك فى السوبر الأفريقى

يترأس حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بعثة الفريق الأول التي ستسافر إلى السعودية، استعداداً لخوض مباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلي، المقرر لها الجمعة المقبل فى التاسعة مساء.

الزمالك يطير اليوم إلى السعودية

تتوجه بعثة الفريق الأول لكرة القدم بـ نادي الزمالك، إلى المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء، استعداداً لخوض مباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلي، المقرر لها يوم الجمعة المقبل على ملعب المملكة أرينا، حيث تسافر البعثة بطائرة خاصة.

موعد سفر بعثة الأهلي

تقرر سفر الأهلي إلى السعودية غداً الأربعاء، حيث يخوض الفريق مراناً صباح يوم السفر على ملعب التتش قبل التحرك في الرابعة عصراً إلى السعودية، على أن يتدرب الفريق مرة واحدة فقط فى السعودية قبل خوض البطولة القوية التي سيتجدد فيها التنافس بين قطبي الكرة المصرية خارج السباق المحلى.

ويلتقى الأهلى والزمالك فى كأس السوبر الأفريقي رسميًا، للمرة الأولى منذ 30 عامًا، بعد مواجهة سوبر 1994، وذلك فى التاسعة مساء الجمعة المقبلة على ملعب المملكة أرينا بالمملكة العربية السعودية.