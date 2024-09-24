لهذا السبب.. قرار عاجل من كاف بتأجيل مجموعات دوري الأبطال والكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

كشف مصدر مطلع، استقرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، على تأجيل انطلاق دور المجموعات في بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية هذا الموسم.

ونجحت الأربع أندية المصرية في الصعود لدور المجموعات، حيث تأهل الأهلي وبيراميدز في دوري الأبطال، والزمالك والمصري البورسعيدي بالكونفدرالية، وتقرر أن يتم سحب القرعة يوم 7 أكتوبر المقبل، على أن تنطلق مرحلة المجموعات في نفس الشهر.

وأكد المصدر، في تصريحات خاص لموقع "الخليج 365"، أن الاتحاد الأفريقي، قرر تأجيل انطلاق دور المجموعات في بطولتي الأندية، بسبب إقامة تصفيات كأس أمم أفريقيا للمحليين في شهر أكتوبر المقبل.

جدير بالذكر أن بطولة كأس الأمم الأفريقية للمحليين ستقام في شهر فبراير المقبل.

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