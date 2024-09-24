عدد جماهير مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

يستضيف ملعب المملكة أرينا بالعاصمة السعودية الرياض مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر الإفريقي يوم الجمعة المقبل 27 سبتمبر الجاري.

تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، كان قد قال خلال تصريحات صحفية مؤخرًا، إن الملعب سيكون بطاقة استيعابية 95% بحضور 25 ألف مشجع.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) قد أعلن مؤخراً نفاد تذاكر مباراة السوبر الأفريقي خلال أقل من 24 ساعة من طرحها للبيع.

ويُشارك الأهلي في كأس السوبر الأفريقي بصفته بطلاً لآخر نسخة من دوري أبطال أفريقيا فيما يشارك الزمالك بصفته بطلاً لآخر نسخة من الكونفدرالية.

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