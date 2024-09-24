آخر استعدادات الزمالك لمباراة الأهلي في السوبر الإفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

ينتظر فريق الزمالك مواجهة قوية أمام نظيره الأهلي عند التاسعة من مساء يوم الجمعة المقبل 27 سبتمبر في كأس السوبر الأفريقي.

وأختتم الفريق تدريباته ظهر اليوم الثلاثاء تحت قيادة مدربه البرتغالي جوزيه جوميز قبل السفر إلى السعودية؛ حيث ستُقام المباراة على ملعب "المملكة أرينا" بالعاصمة السعودية الرياض.

وحرص الجهاز الفني لفريق الزمالك على أن يخوض لاعبوه اليوم تدريبات بدنية خفيفة تحت إشراف مخطط أحمال الفريق جواو ميجيل.

وكان الزمالك قد استعاد ثنائي فريقه مصطفى شلبي ونبيل "دونجا" خلال تدريباته الجماعية مساء يوم أمس الإثنين بعد تعرضها للإصابة خلال مباراة الفريق أمام نظيره الشرطة الكيني في إياب دور الـ 32 من الكونفدرالية.

ومن المقرر أن يواصل فريق الزمالك التدرب خلال اليومين المقبلين ولكنه لن يتدرب مثل الأهلي على ملعب المملكة أرينا بل بملاعب أخرى.

وغادرت بعثة الزمالك عصر اليوم إلى السعوية في ظل حرص الجهاز الفني على السفر مبكراً للتأقلم على الأجواء هناك.

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