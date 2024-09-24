شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الزمالك تغادر مطار القاهرة استعدادا للسوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

غادرت القاهرة، منذ قليل، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك متجهة إلى المملكة العربية السعودية، استعداداً لخوض مباراة الأهلى المقبلة فى السوبر الأفريقى، المقرر لها يوم الجمعة المقبل باستاد المملكة أرينا.

ويترأس البعثة حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، ويرافقهم كل من، هشام نصر نائب رئيس النادي، وأحمد سليمان ورامي نصوحي عضوي المجلس.

وكان مجلس إدارة النادي قام بتوفير طائرة خاصة لرحلة الفريق إلى السعودية، لتوفير كل سبل الراحة للفريق استعداداً للمواجهة المرتقبة أمام الأهلي في السوبر الأفريقي.

وجاءت قائمة الزمالك المسافرة إلى السعودية كالتالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي - محمد عواد – محمود الشناوي.

خط الدفاع : عمر جابر – حمزة المثلوثي – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري – أحمد محمود – محمد حمدي – محمود بنتايك.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – زياد كمال – محمد شحاتة – محمد السيد - عبد الله السعيد – ناصر ماهر – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – مصطفى شلبي – أحمد مصطفى "زيزو" – كونراد ميشالاك.

خط الهجوم : سيف الجزيري – عمر فرج – حسام أشرف- ناصر منسي.

ويتواجد محمود حمدي "الونش" في القائمة المسافرة إلى السعودية لمواصلة برنامجه التأهيلي مع الفريق ومساندة زملائه في اللقاء.