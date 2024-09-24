شكرا لقرائتكم خبر عن ما الاستعدادات الأخيرة للزمالك قبل السفر إلى السعودية لخوض السوبر؟ والان مع تفاصيل الخبر

لا صوت يعلو داخل نادي الزمالك فوق صوت مباراة السوبر الأفريقي، والتي تجمع قطبي الكرة المصرية، الأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا، والزمالك بطل كأس الكونفدرالية الأفريقية، في التاسعة مساء الجمعة المقبل، بالعاصمة السعودية الرياض.

س: ما قائمة الزمالك التي تستعد للسفر؟

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز عن القائمة التي ستسافر إلى السعودية غداً الثلاثاء، استعداداً لخوض مباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلي، المقرر لها يوم الجمعة المقبل على ملعب المملكة أرينا.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي - محمد عواد – محمود الشناوي.

خط الدفاع : عمر جابر – حمزة المثلوثي – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري – أحمد محمود – محمد حمدي – محمود بنتايك.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – زياد كمال – محمد شحاتة – محمد السيد - عبد الله السعيد – ناصر ماهر – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – مصطفى شلبي – أحمد مصطفى "زيزو" – كونراد ميشالاك.

خط الهجوم : سيف الجزيري – عمر فرج – حسام أشرف- ناصر منسي.

س: ما موقف أحمد فتوح من السفر مع البعثة؟

ج: أكد محمد الأسيوطي المستشار القانوني للجنة الأولمبية، أنه لم يتم رفض سفر أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، للسعودية، وقال الأسيوطي، خلال مداخلة مع برنامج ملعب بقناة أون تايم سبورت: "في موقف فتوح كان لا بد من الزمالك إقرار مسئولية قانونية بسفر اللاعب وعرض الأمر على الوزارة"، وتابع محمد الأسيوطي: "الزمالك أرسل الكشف به أحمد فتوح ولكننا طالبناه أيضًا بوجود إقرار قانوني فقط، ولو أرسل هذا الإقرار سوف أعتمد سفره"، وأضاف المستشار القانوني: "الزمالك بعد ذلك أرسل كشفا آخر وكان خاليا من اسم اللاعب، ولكن حال إرسال الإقرار كان بكل تأكيد سوف يتم اعتماده".

س: لماذا يسافر الونش مع الفريق؟

ج: رغم عدم اكتمال جاهزيته، يتواجد محمود حمدي "الونش" في القائمة المسافرة إلى السعودية لمواصلة برنامجه التأهيلي مع الفريق ومساندة زملائه في اللقاء المرتقب أمام الأهلي.

س: من رئيس بعثة الزمالك في السعودية؟

ج: يرأس بعثة الزمالك في السعودية حسين لبيب رئيس مجلس إدارة النادى، واستقر مجلس إدارة نادى الزمالك على سفر بعثة الفريق على متن طائرة خاصة، من أجل توفير الراحة وتفادى إجهاد اللاعبين قبل المباراة المصيرية أمام المارد الأحمر.

س: لماذا فضل الزمالك السفر اليوم؟

ج: تطير بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك إلى السعودية مساء اليوم استعداد لمواجهة الأهلى في السوبر الأفريقي، ويأتي السفر إلى السعودية قبل موعد المباراة بثلاثة أيام حتى يتفادى اللاعبون الإرهاق قبل يوم المباراة، وعلى أن يخوض الزمالك تدريباته على أحد الملاعب التابعة لنادى الشباب السعودي، خاصة أن ملعب المملكة ارينا منشغل بالتجهيزات الخاصة بالمباراة، ولن يخوض الأهلى أو الزمالك تدريباته على الملعب.