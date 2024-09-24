شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس سفر الزمالك إلى السعودية استعدادا للسوبر الأفريقى أمام الأهلى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

شهد سفر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك للمملكة العربية السعودية، العديد من الكواليس استعداداً لخوض مباراة الأهلى المقبلة فى السوبر الأفريقى، المقرر لها يوم الجمعة المقبل باستاد المملكة أرينا.

وارتدى معظم لاعبى الزمالك النظارات السوداء وظهرت عليهم علامات السعادة قبل السفر إلى السعودية استعدادا لمواجهة الأهلى.

ويترأس البعثة حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، ويرافقه كل من هشام نصر نائب رئيس النادي، وأحمد سليمان ورامي نصوحي عضوي المجلس.

وكان مجلس إدارة النادي قام بتوفير طائرة خاصة لرحلة الفريق إلى السعودية، لتوفير كل سبل الراحة للفريق استعداداً للمواجهة المرتقبة أمام الأهلي في السوبر الأفريقي.

وجاءت قائمة الزمالك المسافرة إلى السعودية كالتالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي - محمد عواد – محمود الشناوي.

خط الدفاع : عمر جابر – حمزة المثلوثي – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري – أحمد محمود – محمد حمدي – محمود بنتايك.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – زياد كمال – محمد شحاتة – محمد السيد - عبد الله السعيد – ناصر ماهر – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – مصطفى شلبي – أحمد مصطفى "زيزو" – كونراد ميشالاك.

خط الهجوم : سيف الجزيري – عمر فرج – حسام أشرف- ناصر منسي.

ويتواجد محمود حمدي "الونش" في القائمة المسافرة إلى السعودية لمواصلة برنامجه التأهيلي مع الفريق ومساندة زملائه في اللقاء.



محمد صبحى



محمد عواد



مصطفى شلبى



ميشالاك



ناصر ماهر



أتوبيس الزمالك



أحمد سليمان



الزنارى



اللاعب حسام أشرف



اللاعب زيزو



اللاعب عبد الله السعيد



اللاعب ميشالاك



الونش



جوميز



حسام أشرف



حسام عبد المجيد



دونجا



رامى نصوحى



زيزو



سيف الجزيرى



شيكابالا لاعب الزمالك



شيكابالا



عبد الله السعيد



عمر جابر



عمر فرج