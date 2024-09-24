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كواليس سفر الزمالك إلى السعودية استعدادا للسوبر الأفريقى أمام الأهلى.. صور

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الحاج

الثلاثاء، 24 سبتمبر 2024 04:04 م

شهد سفر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك للمملكة العربية السعودية، العديد من الكواليس استعداداً لخوض مباراة الأهلى المقبلة فى السوبر الأفريقى، المقرر لها يوم الجمعة المقبل باستاد المملكة أرينا.

وارتدى معظم لاعبى الزمالك النظارات السوداء وظهرت عليهم علامات السعادة قبل السفر إلى السعودية استعدادا لمواجهة الأهلى.

ويترأس البعثة حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، ويرافقه كل من هشام نصر نائب رئيس النادي، وأحمد سليمان ورامي نصوحي عضوي المجلس.

وكان مجلس إدارة النادي قام بتوفير طائرة خاصة لرحلة الفريق إلى السعودية، لتوفير كل سبل الراحة للفريق استعداداً للمواجهة المرتقبة أمام الأهلي في السوبر الأفريقي.

وجاءت قائمة الزمالك المسافرة إلى السعودية كالتالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي  - محمد عواد – محمود الشناوي.

خط الدفاع : عمر جابر – حمزة المثلوثي – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري – أحمد محمود – محمد حمدي – محمود بنتايك.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – زياد كمال – محمد شحاتة – محمد السيد - عبد الله السعيد – ناصر ماهر – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – مصطفى شلبي – أحمد مصطفى "زيزو" – كونراد ميشالاك.

خط الهجوم : سيف الجزيري – عمر فرج – حسام أشرف- ناصر منسي.

ويتواجد محمود حمدي "الونش" في القائمة المسافرة إلى السعودية لمواصلة برنامجه التأهيلي مع الفريق ومساندة زملائه في اللقاء.

محمد صبحى
محمد صبحى

 

محمد عواد
محمد عواد

 

مصطفى شلبى
مصطفى شلبى

 

ميشالاك
ميشالاك

 

ناصر ماهر
ناصر ماهر

 

أتوبيس الزمالك
أتوبيس الزمالك

 

أحمد سليمان
أحمد سليمان

 

الزنارى
الزنارى

 

اللاعب حسام أشرف
اللاعب حسام أشرف

 

اللاعب زيزو
اللاعب زيزو

 

اللاعب عبد الله السعيد
اللاعب عبد الله السعيد

 

اللاعب ميشالاك
اللاعب ميشالاك

 

الونش
الونش

 

جوميز
جوميز

 

حسام أشرف
حسام أشرف

 

حسام عبد المجيد
حسام عبد المجيد

 

دونجا
دونجا

 

رامى نصوحى
رامى نصوحى

 

زيزو
زيزو

 

سيف الجزيرى
سيف الجزيرى

 

شيكابالا لاعب الزمالك
شيكابالا لاعب الزمالك

 

شيكابالا
شيكابالا

 

عبد الله السعيد
عبد الله السعيد

 

عمر جابر
عمر جابر

 

عمر فرج
عمر فرج

 

محمد شحاتة
محمد شحاتة

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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