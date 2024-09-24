7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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شهد، اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث الرياضية الهامة وأبرزها أحمد فتوح يخوض تدريبات فردية فى الزمالك، وميكالى يصطحب 4 أجانب فى جهازه الجديد لقيادة منتخب الشباب.

أحمد فتوح يخوض تدريبات فردية فى الزمالك

خاض أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تدريبات فردية صباح اليوم على هامش مران الفريق، قبل سفر الأبيض إلى السعودية استعدادا للسوبر الأفريقى.

ميكالى يصطحب 4 أجانب فى جهازه الجديد لقيادة منتخب الشباب

يصطحب روجيريو ميكالى المدير الفنى لمنتخب الشباب الجديد 4 مساعدين أجانب فى جهازه بعد الاتفاق مع اتحاد الكرة وهم مدرب عام ومحلل أداء ومعد بدنى ومدرب حراس مرمى.

غموض مصير رفاعى مع الزمالك فى الموسم الجديد

مازال الغموض يسيطر على مصير أحمد رفاعى، لاعب فريق الكرة بنادى الزمالك، بعد تمسك الأبيض بإعارته فقط إلى غزل المحلة وليس البيع بشكل نهائي، حيث يرغب المحلة فى ضم اللاعب عن طريق الشراء، فى الوقت الذى يرغب فيه الزمالك فى انتقال اللاعب على سبيل الإعارة فقط لإكسابه المزيد من الخبرات ثم عودته مرة أخرى لصفوف الأبيض.

كولر يحضر مفاجأة أهلاوية للزمالك فى موقعة السوبر الأفريقي

يجهز السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، مفاجأة فى مباراة فريقه أمام الزمالك الجمعة المقبل في كأس السوبر الأفريقي، من خلال إجراء تعديلات على خطة اللعب والأسلوب الذى سيعتمد عليه في تلك المباراة من أجل مباغتة غريمه والإجهاز عليه من أجل حصد اللقب الأفريقي المهم بالنسبة للفريقين وجماهير القطبين.

الزمالك يفاوض الجزائرى سفيان فيجولى

يسعى مسئولو نادى الزمالك لضم لاعب جزائرى خلال الميركاتو الصيفى وهو سفيان فيجولى، وذلك بعد انتهاء عقده مع كاراجومروك التركي، حيث تواصل الزمالك مع اللاعب في ظل خبراته بالملاعب.

انفراجة فى الإسماعيلى بشأن أزمة إيقاف القيد

كشف مصدر بمجلس إدارة النادى الإسماعيلى أن ناديه يترقب صدور قرار من الاتحاد الدولى فيفا برفع الإيقاف عن النادى بعد حدوث انفراجة فى هذا الشأن خلال الأيام الماضية.

الأهلي يستأنف تدريباته اليوم قبل السفر للسعودية غداً لمواجهة الزمالك

يستأنف فريق الأهلي تدريباته الجماعية اليوم، الثلاثاء، عقب انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون أمس الاثنين تحضيراً لمباراة السوبر الأفريقي أمام الزمالك الجمعة المقبل في مباراة السوبر الأفريقي، بعد غلق ملف مباراتي جورماهيا الكيني في دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا وحجز بطاقة الصعود إلى دور المجموعات، حيث سيضع برنامجا خاصا بمواجهة السوبر الأفريقي.