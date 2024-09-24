شكرا لقرائتكم خبر عن حسام عاشور نجم النادى الأهلى السابق يزور ”الخليج 365” والان مع تفاصيل الخبر

زار حسام عاشور نجم النادي الأهلي السابق، مقر مؤسسة ”الخليج 365”، اليوم الثلاثاء، وكان فى استقباله قيادات الجريدة في مقدمتهم علا الشافعى رئيس التحرير وعبد الفتاح عبد المنعم رئيس التحرير التنفيذى، وعاطف العربى مدير تحرير قطاع الرياضة.

وأشاد حسام عاشور بالأداء المهني المتميز لمؤسسة الخليج 365، وقدم التهنئة والشكر للزملاء في الجريدة على تميزهم في التغطيات الصحفية وأدائهم المهني المتميز في الكثير من الأحداث التي شهدتها البلاد على جميع الأصعدة.

واطّلع نجم الأهلي الأسبق على سير العمل فى صالة تحرير ”الخليج 365”، وتعرف على ماكينة عمل إنتاج الأخبار والتقارير الصحفية، إضافة إلى الاستوديو الخاص بالجريدة، مؤكداً أنه يتابع كل جديد عن الأخبار الرياضية فى مصر والوطن العربى من خلال موقع الخليج 365.

وكشف حسام عاشور خلال زيارته أن الخليج 365 مؤسسة صحفية وإعلامية تعد من أهم المواقع فى الوطن العربى، رأى فيها الاحترافية والالتزام المهنى والأداء الجماعى والمعلومات المؤكدة، وشكر كل عناصر المؤسسة على مجهودهم الكبير وتمنى لهم النجاح الدائم.



حسام عاشور في الخليج 365



حسام عاشور في تليفزيون الخليج 365



حسام عاشور في جول بموقع الخليج 365



حسام عاشور في جولة الخليج 365



حسام عاشور مع الزملاء في قسم الفن



حسام عاشور مع عبد الفتاح عبد المنعم و محمود جاد وعاطف العربي ومدحت وهبة



حسام عاشور مع فاطمة محفوظ



حسام عاشور مع قسم الرياضة



حسام عاشور مع مدحت وهبة



عاشور مع الزميلة لميس محمد