شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يجدد عقد السيد لاشين لمدة موسم والان مع تفاصيل الخبر

أعلن خالد العوضى، مدير عام النشاط الرياضى بالنادى الأهلى، عن تجديد عقد السيد لاشين، ‏لاعب الفريق الأول لتنس الطاولة بالنادى، لمدة موسم بعد الاتفاق على كل التفاصيل ‏الخاصة بالتعاقد.‏

وأوضح العوضي أن السيد لاشين وقع على العقد دون أن يكون له أي طلبات، مشيدًا بعطائه ‏مع فريق رجال تنس طاولة الأهلي في الفترة الأخيرة.‏

وأشار إلى أن لاشين من اللاعبين المميزين ويلعب دورًا مهمًّا مع فريق تنس الطاولة، مؤكدًا أن تجديد العقد يأتي في إطار الحفاظ على القوام الأساسي والعناصر المميزة بالفريق.

من جانبه أعرب السيد لاشين عن سعادته بتجديد عقده والاستمرار مع الفريق في الفترة ‏المقبلة، مؤكدًا بذل أقصى جهد لتحقيق جميع البطولات.‏

وأضاف لاشين: نسعى لحصد جميع البطولات المقبلة، لإسعاد جمهور ‏الأهلي الذي لا يقبل إلا بالبطولات.



توقيع سيد لاشين للاهلي



سيد لاشين والأهلي