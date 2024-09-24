شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حسن وطارق سامى يديران لقاء باراجواى وأفغانستان فى مونديال الصالات والان مع تفاصيل الخبر

قررت لجنة الحكام بالاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، تعيين المصريان طارق سامى ومحمد حسن لإدارة مباراة باراجواى وأفغانستان فى دور الـ16 لكأس العالم لكرة الصالات أوزبكستان 2024 والمقرر لها غدا الأربعاء.

ويدير محمد حسن المباراة كحكم ساحة، وطارق سامى كحكم ثان، وأيمن كمون من تونس حكما ثالثا، وخالد هنيش من المغرب حكما رابعا.

ووقع اختيار الاتحاد الدولى لكرة القدم على المصريين محمد حسن حكم نهائى كأس العالم لكرة الصالات فى نسخته الأخيرة، وطارق سامي، كممثلين عن مصر في مونديال الصالات المقبل بأوزباكستان من بين أربعة حكام أفارقة في الحدث العالمي.

وفازت أوزبكستان بحق استضافة النسخة العاشرة لكأس العالم لكرة الصالات FIFA، وتستمر المسابقة من 14 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2024.

وتستضيف أوزبكستان لأول مرة الحدث الذي يضم 24 فريقًا، وفازت البرازيل وإسبانيا بخمسة واثنين من أول سبع نسخ لكأس العالم لكرة الصالات على التوالى، قبل أن تنهي الأرجنتين الاحتكار الثنائي في عام 2016 وانتصرت البرتغال في المرة الأخيرة.