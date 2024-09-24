شكرا لقرائتكم خبر عن علا الشافعي تُهدي حسام عاشور درع ”الخليج 365”.. صور والان مع تفاصيل الخبر

كرم الخليج 365 حسام عاشور نجم النادي الأهلي السابق، ومنحته درع التكريم الكاتبة الصحفية علا الشافعى رئيس تحرير الخليج 365، حيث زار حسام عاشور مقر مؤسسة ”الخليج 365”، اليوم الثلاثاء، وكان فى استقباله قيادات الجريدة في مقدمتهم علا الشافعي رئيس التحرير وعبد الفتاح عبد المنعم رئيس التحرير التنفيذي، وعاطف العربي مدير تحرير قطاع الرياضة.

وأشاد حسام عاشور بالأداء المهني المتميز لمؤسسة الخليج 365 ، وقدم التهنئة والشكر للزملاء في الجريدة على تميزهم في التغطيات الصحفية وأدائهم المهني المتميز في الكثير من الأحداث التي شهدها البلاد على جميع الأصعدة.

واطّلع نجم الأهلي الأسبق على سير العمل فى صالة تحرير ”الخليج 365”، وتعرف على ماكينة عمل إنتاج الأخبار والتقارير الصحفية، إضافة إلى الاستوديو الخاص بالجريدة، مؤكداً أنه يتابع كل جديد عن الاخبار الرياضية فى مصر والوطن العربى من خلال موقع الخليج 365.

وكشف حسام عاشور خلال زيارته، أن الخليج 365 مؤسسة صحفية وإعلامية تعد من أهم المواقع فى الوطن العربى ، رأي فيها الاحترافية والالتزام المهنى والاداء الجماعى والمعلومات المؤكدة ، وشكر كل عناصر المؤسسة على مجهودهم الكبير وتمنى لهم النجاح الدائم.



الخليج 365 يكرم حسام عاشور



حسام عاشور يتسلم درع الخليج 365



عاشور مع حسام الحاج