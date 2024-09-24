إصابة مزمنة تهدد استمرار ألكساندر جوميز مع الأهلي السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت مصادر صحفية عن تفاصيل الإصابة التي يعاني منها البرازيلي ألكساندر جوميز، لاعب خط وسط فريق الأهلي السعودي، والتي منعته من المشاركة في المباريات الأخيرة.

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ووفقاً لما نشرته صحيفة "عكاظ" السعودية، يعاني جوميز من إصابة عضلية مزمنة في الفخذ منذ فترة طويلة قبل انضمامه إلى صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية. وتشير التقارير إلى أن هذه الإصابة تتسبب له في ألم مستمر يمنعه من المشاركة في المباريات كاملة أو التعرض لجهد بدني مكثف.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب قد يحتاج إلى جلسات علاج طبيعي طويلة الأمد لتخفيف حدة الإصابة والعودة إلى الملاعب بكامل جاهزيته.

وكان جوميز قد انتقل إلى الأهلي قادماً من نادي فلومينينسي البرازيلي في صفقة بلغت قيمتها نحو 9 ملايين يورو، إلى جانب التعاقد مع المهاجم الإنجليزي إيفان توني من نادي برينتفورد.

جدير بالذكر أن اللاعب البرازيلي شارك حتى الآن لمدة 60 دقيقة فقط، موزعة على ثلاث مباريات في الدوري السعودي ودوري أبطال آسيا، ما يثير التساؤلات حول جاهزيته البدنية على المدى الطويل.