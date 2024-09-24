تغطية السوبر الإفريقي(١) ..ذكريات نجوم الأهلي والزمالك وٱخر استعدادات كولر وجوميز (صور وفيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة ـ مصطفى الجريتلي ـ هند عواد ـ محمد القرش ـ محمد خيري ـ يوسف محمد

يبدأ موقع الخليج 365 تغطيته الخاصة للمباراة المرتقبة بين الأهلي ونظيره الزمالك في كأس السوبر الأفريقي.

وتُقام المباراة على ملعب المملكة أرينا في العاصمة السعودية الرياض يوم الجمعة المقبل الموافق 27 سبتمبر الجاري.

ويٌشارك فريق الأهلي في المباراة بصفته بطلاً لآخر نسخة لدوري أبطال أفريقيا فيما يخوض الزمالك النهائي بصفته آخر بطل لكأس الكونفدرالية.

ويستعرض الخليج 365 خلال السطور التالية أبرز الموضوعات التي تم نشرها بخصوص المباراة التي تنوعت بين حوارات خاصة وتغطيات خبرية.

مدرب مونشنجلادباخ السابق: قمة الأهلي والزمالك معروفة في أوروبا.. وتلقيت عروضا لتدريبهما (حوار)

أجرى الخليج 365 حواراً صحفيا مع الألماني، وينفريد شايفر، مدرب بوروسيا مونشنجلادباخ والعين الإماراتي السابق بشأن لقاء الأهلي والزمالك في السوبر الأفريقي، للاطلاع على الحوار كاملاً.. اضغط هنا

ذكريات سوبر الأهلي والزمالك 94.. الشيشيني ضد رضا وأول مواجهة للجوهري

في مثل هذه الأجواء قبل 30 عاما، استضاف ملعب البنك الوطني الأول في جنوب أفريقيا، مباراة السوبر الإفريقي بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، لتكتب صاروخية أيمن منصور في شباك شوبير، لقب تاريخي للأبيض، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

رضا عبد العال لمصراوي: "مفيش فرقة في أفريقيا مستقرة زي الأهلي"

تحدث رضا عبد العال لاعب الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، عن موقف الأهلي من السوبر الأفريقي ضد الزمالك، للاطلاع على التصريحات.. اضغط هنا

حسام البدري: الأهلي والزمالك الأفضل في أفريقيا.. وأبوتريكة ضمن أفضل من دربتهم (حوار)

تبقى 5 أيام على مباراة القرن الأفريقي بين الأهلي والزمالك لتحديد بطل السوبر الأفريقي موسم 2023/24.. اضغط هنا

"الأهلي لم يخسر معه عكس الزمالك".. من هو الحكم الليبي معتز إبراهيم الذي سيقود السوبر الأفريقي؟

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) عن الطاقم التحكيمي الذي سيُدير مباراة الأهلي والزمالك بكأس السوبر الأفريقي، للتعرف عليه.. اضغط هنا

آخر استعدادات الزمالك لمباراة الأهلي في السوبر الإفريقي

واُختتم فريق الزمالك تدريباته ظهر اليوم الثلاثاء تحت قيادة مدربه البرتغالي جوزيه جوميز قبل السفر إلى السعودية، للاطلاع على آخر الاستعدادات.. اضغط هنا

"ارتدى قميص لم يكشف عنه".. الزمالك يُغادر إلى السعودية لمواجهة الأهلي في السوبر الأفريقي

غادرت بعثة فريق الزمالك عصر اليوم الثلاثاء من مطار القاهرة إلى السعودية بقميص لم يتم الكشف عنه من قبل، لرؤية صور مغادرة بعثة الزمالك.. اضغط هنا

عدد جماهير مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، كان قد قال خلال تصريحات صحفية مؤخرًا، إن الملعب سيكون بطاقة استيعابية 95% بحضور 25 ألف مشجع، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

معلق مباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر الأفريقي

المُباراة التي ستُقام على ملعب المملكة أرينا في العاصمة السعودية الرياض ستُنقل عبر ثلاث قنوات مفتوحة، للتعرف على معلقين المباراة.. اضغط هنا

قنوات مفتوحة لمباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك

تتجه الأنظار صوب ملعب المملكة أرينا بالعاصمة السعودية الرياض؛ حيث مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر الإفريقي، للاطلاع على القنوات الناقلة.. اضغط هنا

زيزو: أسعى للتتويج بالسوبر الأفريقي لكتابة تاريخ أكبر باسمي مع الزمالك.. والفوز على الأهلي "طعمه مختلف"

موقع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) أجرى حواراً مع اللاعب أحمد سيد "زيزو" للاطلاع عليه.. اضغط هنا