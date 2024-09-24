غداً.. الزمالك يخوض مرانه الأول بالسعودية إستعداداً للسوبر الأفريقي

ياسر رشاد - القاهرة - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، خوض المران الأول بالسعودية غداً الأربعاء في السادسة مساءً، استعداداً لمباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلي المقرر لها يوم الجمعة المُقبل على ملعب المملكة أرينا.



ومن المقرر أن يقام مران الفريق الأبيض غداً على ملعب نادي الشباب بمدينة الرياض.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وصلت إلى الرياض مساء اليوم، استعداداً لخوض مباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلي.

ويترأس الكابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك بعثة الفريق ويرافقه كل من هشام نصر نائب رئيس النادي وأحمد سليمان عضو المجلس والمشرف على فريق الكرة وأحمد خالد حسانين ورامي نصوحي عضوي المجلس .

قائمة الزمالك للسوبر الأفريقي

حراسة المرمى : محمد صبحي - محمد عواد – محمود الشناوي.

خط الدفاع : عمر جابر – حمزة المثلوثي – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري – أحمد محمود – محمد حمدي – محمود بنتايك.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – زياد كمال – محمد شحاتة – محمد السيد - عبد الله السعيد – ناصر ماهر – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – مصطفى شلبي – أحمد مصطفى "زيزو" – كونراد ميشالاك.

خط الهجوم : سيف الجزيري – عمر فرج – حسام أشرف- ناصر منسي.

ويتواجد محمود حمدي "الونش" في القائمة المسافرة إلى السعودية لمواصلة برنامجه التأهيلي مع الفريق ومساندة زملائه في اللقاء.