ممدوح عباس: "الزمالك سيعود بالسوبر الإفريقي من السعودية"

ياسر رشاد - القاهرة - علق ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك الأسبق، على موقعة الفريق الأول لكرة القدم أمام نظيره الأهلي، ضمن منافسات نهائي كأس السوبر الإفريقي 2023/2024.



وكان الأهلي قد نجح في حصد لقب دوري أبطال إفريقيا خلال الموسم الماضي، بينما فاز الزمالك بكأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وتحدث ممدوح عباس عبر قناة الزمالك، حيث قال: "أشعر أن الزمالك سيقدم مباراة جيدة جدًا ويعود بكأس السوبر الإفريقي واللاعبين وعدوني أنهم سيعودون بالبطولة ويأتون بها إلى منزلي".

وتابع: "هذا اللقاء ليس مباراة أسماء أو تضخيم في الإمكانيات، فريقنا كامل، وتحدثت مع جوميز بالأمس وطمئنني على المباراة واللاعبين".

ومن المقرر انطلاق مباراة الأهلي أمام الزمالك في التاسعة من مساء الجمعة المقبل، التي يستضيفها ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية.