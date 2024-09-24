منذر الكبير: لا توقعات للسوبر.. الأهلي والزمالك الأقوى في إفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - كشف منذر الكبير عن توقعاته لمباراة السوبر الإفريقي الذي يجمع بين القطبين الأهلي والزمالك على الأراضي السعودية.

وقال منذر الكبير في تصريحات لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: وصول الأهلي والزمالك للمنافسة على لقب السوبر الإفريقي طبيعي لإنهم الأقوى في القارة الأفريقية.

وأضاف المدرب التونسي: إمكانيات الأهلي كبيرة والزمالك أيضاً.

وواصل: في ديربي كهذا لا توجد توقعات والأمور 50-50.

وأكد: من يستطيع تقديم أفضل ما لديه على المستوى الفردي والجماعي بجانب العقلية الانتصارية والتحكم في النفس بالتأكيد سيفوز على الفريق الأخر