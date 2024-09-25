اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليـوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 25 سبتمبر 2024

جيرونا - رايو فاليكانو 21:00

- خيتافي 23:00

الدوري الأوروبي

مانشستر يونايتد - تفينتي أنشخيده 23:00

نيس - ريال سوسييداد 23:00

أندرلخت - فرينكفاروزي 23:00

الدوري المغربي

أولمبيك آسفي - نهضة بركان 19:00

اتحاد طنجة - الرجاء 21:00

الجيش الملكي - النادي المكناسي 23:00

الدوري التونسي

الصفاقسي - اتحاد بن قردان 18:30

مستقبل سليمان - الترجي 18:30

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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