الامارات | 6 مشاهد لافتة تطل برأسها في الجولة الثالثة للدوري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انحصرت المنافسة في صدارة ترتيب دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم بين شباب الأهلي والشارقة، بعد فوزهما على الوحدة والجزيرة، في الجولة الثالثة التي اختتمت يوم الأحد الماضي، دون النظر إلى نتيجة مباراة العين واتحاد كلباء، التي تأجلت إلى موعد لم يتم تحديده، بسبب مشاركة العين في «كأس الإنتركونتيننتال»، ورفع شباب الأهلي والشارقة رصيدهما إلى النقطة التاسعة (العلامة الكاملة) ليصبحا كأكبر المستفيدين في حين سقط الوحدة والنصر، في أول اختبار جاد لهما في المسابقة، وتجمد رصيدهما عند ست نقاط.

وابتسمت الجولة الثالثة لناديي البطائح وخورفكان، اللذين تذوقا أول انتصار لهما هذا الموسم، في حين عجز عجمان ودبا الحصن والعروبة عن جمع أي نقاط في المسابقة، بعدما تكررت خسائرهم في تلك الجولة.

وترصد «الإمارات اليوم» أهم ستة مشاهد لمباريات الجولة الثالثة على النحو التالي:

الشارقة والجزيرة

ضرب الشارقة أكثر من عصفور بحجر واحد، بانتصاره الكبير على الجزيرة (4-0)، إذ بات «الملك» أقل الفرق استقبالاً للأهداف، بعد أن استقبلت شباكه هدفاً واحداً، كما يُعدُّ هذا الانتصار هو الأكبر بالنسبة للشارقة في تاريخ مواجهاته ضد الجزيرة بالدوري.

الوصل والنصر

كرّس «الوصل» العقدة ضد مدرب «النصر» الهولندي ألفريد شرودر، الذي عجز عن تحقيق أي نتيجة إيجابية أمام الوصل في المواجهات الأربع له ضد «الإمبراطور»، إذ خسر منه في مناسبتين بالدوري خلال الموسم الماضي، (0-1) و(0-2)، كما خسر نهائي الكأس بأربعة أهداف نظيفة، وخسر يوم السبت الماضي في الجولة الثالثة (1-3).

شباب الأهلي والوحدة

جدد شباب الأهلي تفوقه على الوحدة، الذي عجز على مدار 18 شهراً عن تحقيق أي انتصار على «فرسان دبي»، إذ يرجع آخر انتصار للوحدة إلى 22 مارس من عام 2022، حينما فاز (3-1)، كما نجح شباب الأهلي في هز شباك الوحدة بخمسة أهداف دفعة واحدة، بعدما ظلت على مدار تسع مباريات ودية ورسمية عصية أمام المنافسين من دون أن تستقبل أي أهداف.

بني ياس وعجمان

سجلت مباراة بني ياس وعجمان، رقمين أحدهما كان إيجابياً لبني ياس، والآخر كان سلبياً لعجمان، حيث تُعدُّ هذه المرة الأولى التي يحقق فيها بني ياس الانتصار في مباراتين متتاليتين على ملعبه منذ بداية الموسم، إذ لم يتمكن من تحقيق ذلك منذ موسم 2011، فيما فشل عجمان في تحقيق أي انتصار للجولة الثالثة على التوالي، في سيناريو مُشابه لما فعله في موسم 2017-2018.

دبا الحصن والبطائح

نجح البطائح في حسم نتيجة المواجهة الأولى التاريخية على صعيد دوري المحترفين التي جمعته مع دبا الحصن بنتيجة (2-1)، ليحصد أول انتصار له هذا الموسم، فيما ظل رصيد دبا الحصن خالياً من الانتصار، بعدما استقبل هدف الخسارة في الدقيقة الثالثة من الوقت المُحتسب بدلاً من الضائع، ليقبع في المركز قبل الأخير بجدول الترتيب العام.

العروبة وخورفكان

حمل هدف لاعب العروبة محمد رضا في شباك خورفكان، خلال المباراة التي انتهت بفوز خورفكان (2-1) رقماً تاريخياً، إذ بات الهدف رقم 100 في الدوري للاعبين الإيرانيين في دوري أدنوك للمحترفين، لكنه لم يكن كافياً لحصول العروبة على أول نقطة بالدوري، إذ استقبلت شباك الفريق هدفاً في الدقيقة الثانية من الوقت المُحتسب بدلاً من الضائع.