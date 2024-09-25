شكرا لقرائتكم خبر عن ناشئو اليد يستعدون لمواجهة تونس فى نهائى بطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

يستعد منتخب ناشئى كرة اليد مواليد 2006 بقيادة المدير الفنى محمد عبد السلام لمواجهة تونس فى نهائى البطولة الأفريقية التى تقام على أرض الأخير غدا.

وفاز منتخب ناشئي كرة اليد، بقيادة مديره الفنى محمد عبد السلام، على نظيره المغربى، بنتيجة 40-15 فى نصف نهائى بطولة أفريقيا، ليتأهل إلى النهائى. وتأهل منتخب ناشئي اليد إلى نصف النهائي بالفوز على كينيا بنتيجة 55-14 فى ربع النهائى أمس الإثنين.

وحقق منتخبنا الوطنى المصري للناشئين لكرة اليد على نظيره الجزائرى بنتيجة 42-22، فى ختام الدور الأول ببطولة أفريقيا فى نسختها الـ20 للناشئين.

كما حقق العلامة الكاملة فى الدور الأول بالفوز على غينيا وبوروندي على التوالى قبل الفوز على الجزائر.

وتضم قائمة اللاعبين كلا من: يوسف عبد الغني - حمزة وليد - حسن تامر - يوسف عبد الهادي - مصطفى أحمد - عبد الرحمن أشرف - زياد أحمد - عمر بركة - احمد رمضان - حازم الصباغ - محمد عدلان - سيف جلال - أحمد حلمي - عادل سعد - محمود أحمد حسين - محمد إسماعيل - حسين محمد - عمر رضا.

فيما يضم الجهاز الفنى محمد الألفى المشرف على المنتخبات الوطنية المصرية كابتن محمد عبد السلام المدير الفنى للفريق - وائل فهيم مدرب عام - توفيق المتولى مدير إداري - عمر نعيم مدرب حراس المرمى - دكتور ماجد مدحت علاج طبيعى.