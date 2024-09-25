شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسة كولر مع كهربا قبل الجلوس بديلا أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

عقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلى، جلسة مع محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق بعد الاستقرار على جلوسه بديلا في مباراة الزمالك القادمة بكأس السوبر الأفريقى.

واستقر كولر على بقاء التشكيل الأساسى للأهلى في مباراتى جورماهيا الكينى بدوري الأبطال خلال لقاء الزمالك، بما يعنى مشاركة وسام أبو على أساسياً وجلوس كهربا بديلا.

وطالب كولر لاعبه كهربا باستغلال الدقائق التي سوف يمنحها له في السوبر الأفريقى وفقاً لمجريات اللقاء باستغلال المساحات في دفاع الزمالك للوصول للشباك البيضاء وحسم اللقب لصالح المارد الأحمر.

ويلتقى الأهلي والزمالك فى كأس السوبر الأفريقي رسميًا، للمرة الأولى منذ 30 عامًا، بعد مواجهة سوبر 1994، وذلك فى التاسعة مساء الجمعة المقبلة على ملعب المملكة أرينا بالمملكة العربية السعودية.

وتُعد هذه المواجهة فرصة مثالية لعشاق كرة القدم العربية للاستمتاع بمواجهة تاريخية تجمع قطبي الكرة المصرية، وتحديد من سيفرض سيطرته على عرش القارة السمراء.

الأهلي توج بدوري أبطال أفريقيا على حساب الترجي بنتيجة (1-0) فى لقاء الإياب، بينما موقعة الذهاب كانت انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

وكان الزمالك حصل على كأس الكونفدرالية بتفوقه على نهضة بركان المغربي، حيث إن مواجهتي الذهاب والإياب بنتيجة (2-2)، لكن الأبيض فاز بأفضلية تسجيله هدفًا خارج أرضه.