شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات نصف نهائى بطولة بودابيست للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق، مساء اليوم الأربعاء، منافسات الدور نصف النهائى ببطولة بودابيست للاسكواش، التى تستضيفها المجر خلال الفترة بين 22 إلى 26 سبتمبر الجارى، بقيمة جوائز مالية تصل إلى 30 ألف دولار.

وشهدت البطولة مشاركة 3 لاعبين مصريين وهم: ياسين الشافعي، محمد أبو الغار، وعمر مسعد.

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش PSA التصنيف الجديد فى شهر سبتمبر الجاري، وحافظت نور الشربيني لاعبة سبورتنج على صدارة تصنيف سيدات الاسكواش، بينما استقرت نوران جوهر فى الوصافة، وهانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة فى المركز الثالث.

وفي تصنيف الرجال، حافظ البطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة على صدارة التصنيف العالمي، كما استقر البطل المصري مصطفى عسل لاعب بالم هيلز في المركز الثاني، عقب انطلاقته المميزة في الموسم الجديد.