شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور: مستعدون للفوز بكأس السوبر.. وأشعر أننى تربيت فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

أكد إمام عاشور لاعب النادى الأهلى أنه وزملاؤه الفريق مستعدون لنهائى كأس السوبر الأفريقى، الذى سيجمعهم مع الزمالك فى التاسعة مساء يوم الجمعة 27 سبتمبر بملعب "المملكة أرينا"، بالرياض، المملكة العربية السعودية.

وكشف عاشور خلال حواره مع الموقع الرسمى للاتحاد الأفريقى "كاف" عن رغبته الشديدة فى التتويج بلقب كأس السوبر الأفريقى الذى لم يُكتب له الفوز به فى المرة الأولى، الموسم الماضى، بعد خسارة نادى الأهلى أمام نادى اتحاد الجزائر.

وقال عاشور إن كل اللاعبين لديهم تركيز فى التحضيرات والاستعدادات لمباراة كأس السوبر الأفريقى، فكل فرد يعرف ما هو المطلوب منه، ونساند بعضنا البعض، حتى نعود بلقب كأس السوبر الأفريقي.

وأشار لاعب الأهلى إلى أن هذه المباريات تكون قوية، قائلا: "وإن شاء الله الفوز في نهائي كأس السوبر الأفريقي يكون من نصيبنا بإذن الله".

وعن مفاتيح الفوز على الزمالك قال إمام عاشور إن الروح الجماعية بين اللاعبين سَويا في أي منافسة يخوضها الفريق، ومن المؤكد أننا ننتظر الدعم من الجماهير، وإن شاء الله سنفوز في نهائي كأس السوبر الإفريقي.

وتطرق عاشور إلى نهائي النسخة الماضية من كأس السوبر الأفريقي، حيث لم يُقدر له التتويج بهذا اللقب، حيث لم تكن هذه الكأس من نصيب النادي الأهلي، لكن هذه المرة الجميع يركزون على الفوز في المباراة أمام نادي الزمالك، وكل تعداد فريقنا يتدرب بشكل جيد، وبإذن الله سنلعب مباراة جيدة، والتتويج سيكون من نصيبنا.

وتابع "أكيد إنه عندما تلعب في الأهلي، ومع لاعبين كبار يُساهمون في اندماجك بسرعة مع بقية عناصر الفريق، وتصبح لا تشعر أنك غريب عنهم، فهذا الأمر يصنع الفارق، خاصة أن اللاعبين الكبار في نادي الأهلي يجعلونني أشعر كأنني متواجد في النادي منذ الصغر، وهذا أمر يصنع الفارق بالنسبة للاعب كرة القدم".

وعن دعم الجماهير اختتم حديثه مؤكدا أن الفريق ينتظر الدعم من جماهير نادي الأهلي في نهائي كأس السوبر الأفريقي، وننتظر منهم الوقوف في ظهرنا مثلما جرت العادة دائما، وإن شاء الله نفرح جميعا مع بعض بعد نهاية المباراة.