شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يطير للسعودية اليوم لمواجهة الزمالك بالسوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

ومن المقرر أن يتدرب الأهلى مرة واحدة فقط فى السعودية غداً الخميس على ملعب الهلال السعودى قبل خوض البطولة القوية التى سيتجدد فيها التنافس بين قطبي الكرة المصرية خارج السباق المحلى.

ويلتقي الأهلي والزمالك فى كأس السوبر الأفريقي رسميًا، للمرة الأولى منذ 30 عامًا، بعد مواجهة سوبر 1994، وذلك فى التاسعة مساء الجمعة المقبل على ملعب المملكة أرينا بالمملكة العربية السعودية.

وتُعد هذه المواجهة فرصة مثالية لعشاق كرة القدم العربية للاستمتاع بمواجهة تاريخية تجمع قطبي الكرة المصرية، وتحديد من سيفرض سيطرته على عرش القارة السمراء.

الأهلي توج بدوري أبطال أفريقيا على حساب الترجي بنتيجة (1-0) فى لقاء الإياب، بينما موقعة الذهاب كانت انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

وكان الزمالك حصل على كأس الكونفدرالية بتفوقه على نهضة بركان المغربي، حيث إن مواجهتي الذهاب والإياب بنتيجة (2-2)، لكن الأبيض فاز بأفضلية تسجيله هدفًا خارج أرضه.