شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يحاضر لاعبى الأهلى فى ختام التحضيرات قبل السفر للسعودية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

عقد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، محاضرة مع اللاعبين شرح خلالها العديد من الجوانب الفنية الخاصة بالاستعداد لمباراة السوبر الأفريقي أمام الزمالك.‏

ويختتم الأهلي تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، ظهر اليوم قبل السفر إلى المملكة العربية السعودية؛ استعدادًا ‏لمواجهة الزمالك في السوبر الأفريقي يوم الجمعة المقبل.‏

وتغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة محمد الغزاوي، عضو مجلس الإدارة، عصر اليوم إلى المملكة العربية السعودية؛ استعدادًا لخوض بطولة السوبر الإفريقي.

ويمتلك النادي الأهلي 8 بطولات لكأس السوبر الأفريقي، حيث سبق أن توج باللقب أعوام 2002 و2006 و 2007 و 2009 و 2013 و 2014 و 2020 و 2021.

يذكر أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف قرر إسناد مباراة الأهلي والزمالك تحكيميًا إلى الليبي معتز الشلماني ويعاونه مواطنه عطية عيسي كمساعد أول، بينما سيكون التونسي خليل حساني كمساعد ثاني، والصومالي عمر قرطان حكمًا رابعًا. وسيتواجد بغرفة تقنية الفيديو الجنوب الإفريقية أوكانا ماكليما، ويعاونها الثنائي المغربي توم أبو نجيل وزكريا برنيسي.

ومن المقرر أن يتدرب الأهلى مرة واحدة فقط فى السعودية غداً الخميس على ملعب الهلال السعودى قبل خوض السوبر الإفريقي التى سيتجدد فيها التنافس بين قطبي الكرة المصرية خارج السباق المحلى.

ويلتقي الأهلي والزمالك فى كأس السوبر الأفريقي رسميًا، للمرة الأولى منذ 30 عامًا، بعد مواجهة سوبر 1994، وذلك فى التاسعة مساء الجمعة المقبل على ملعب المملكة أرينا بالمملكة العربية السعودية.

وتُعد هذه المواجهة فرصة مثالية لعشاق كرة القدم العربية للاستمتاع بمواجهة تاريخية تجمع قطبي الكرة المصرية، وتحديد من سيفرض سيطرته على عرش القارة السمراء.

الأهلي توج بدوري أبطال أفريقيا على حساب الترجي بنتيجة (1-0) فى لقاء الإياب، بينما موقعة الذهاب كانت انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

وكان الزمالك حصل على كأس الكونفدرالية بتفوقه على نهضة بركان المغربي، حيث إن مواجهتي الذهاب والإياب بنتيجة (2-2)، لكن الأبيض فاز بأفضلية تسجيله هدفًا خارج أرضه.