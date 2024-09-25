ميلانو غاضبة من يويفا.. والسبب نهائى تشامبيونزليج 2027

ياسر رشاد - القاهرة - عاشت جماهير ميلانو الإيطالية، حالة حزن وغضب، عقب إعلان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، بسحب نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2027، من ملعب سان سيرو الشهير، وأن الأخير لن يكون جاهزاً لاستضافة نهائي التشامبيونزليج، فاتحا الباب أمام البحث عن ملعب جديد لاستضافة المباراة الكبرى.

وجاء في بيان رسمي لليويفا: "نظرا لأن بلدية ميلانو لم تتمكن من ضمان عدم تأثر ملعب سان سيرو والمناطق المحيطة به بأعمال التجديد، فقد تقرر إعادة فتح عملية تقديم العطاءات لاستضافة نهائي دوري أبطال أوروبا 2027"، ليتم منح المكافأة الجماهيرية لملعب آخر.

وكان يويفا قد منح مدينة ميلانو مهلة إضافية للتأكيد على جاهزية الملعب، وذلك خلال أعمال التجديد المخطط لها بين احتفالات استضافة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2026 واستضافة مباريات بطولة أوروبا يورو 2032.

ولكن لم تنجح سلطات المدينة الإيطالية من تقديم الضمانات الكافية لاتحاد اليويفا، وعليه سيعيد الاتحاد الأوروبي فتح عملية تقديم العطاءات للعثور على مضيف مناسب للنهائي المنتظر، ومن المتوقع اتخاذ قرار بشأن المضيف الجديد بين شهري مايو ويونيو 2025.

وواجه ملعب سان سيرو مصيراً غامضاً منذ استضافته نهائي دوري أبطال أوروبا 2016، في ظل تلميحات بهدم الملعب، وهنا، بدأ ناديا ميلان وإنتر ميلان، اللذان يتقاسمان استئجار الملعب، خططهما لبناء ملاعب خاصة بهما.

يذكر ان المباراة النهائية لدوري الأبطال، لنسختي 2025 و2026، ستقام على أرضية ملعبي بايرن ميونخ في ألمانيا، وبوشكاش أرينا بالعاصمة المجرية بودابست.