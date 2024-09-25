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بعثة الأهلي تغادر إلى السعودية في هذا الموعد

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة محمد الغزاوي عضو مجلس الإدارة القاهرة، عصر اليوم الأربعاء، إلى المملكة العربية ، لخوض مباراة السوبر الأفريقي ضد الزمالك، والمقرر لها يوم الجمعة المقبل.

ويختتم الأهلي تدريباته ظهر اليوم، على ملعب مختار التتش، ويعقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة مع اللاعبين، لشرح الجوانب الفنية الخاصة بالمباراة.

يذكر أن بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وصلت إلى المملكة العربية السعودية، أمس الثلاثاء، ويخوض الفريق مرانه الأول اليوم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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