بعثة الأهلي تغادر إلى السعودية في هذا الموعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة محمد الغزاوي عضو مجلس الإدارة القاهرة، عصر اليوم الأربعاء، إلى المملكة العربية السعودية، لخوض مباراة السوبر الأفريقي ضد الزمالك، والمقرر لها يوم الجمعة المقبل.

ويختتم الأهلي تدريباته ظهر اليوم، على ملعب مختار التتش، ويعقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة مع اللاعبين، لشرح الجوانب الفنية الخاصة بالمباراة.

يذكر أن بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وصلت إلى المملكة العربية السعودية، أمس الثلاثاء، ويخوض الفريق مرانه الأول اليوم.

اقرأ أيضًا:

تغطية السوبر الإفريقي(١) ..ذكريات نجوم الأهلي والزمالك وٱخر استعدادات كولر وجوميز (صور وفيديو)