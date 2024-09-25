"بتلعبوا لنادي كبير".. نجم الزمالك السابق يوجه رسالة للثنائي قبل مواجهة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

أكد محمود فتح الله نجم الزمالك السابق أن مباراة الأبيض أمام الأهلي، في كأس السوبر الأفريقي، لن تكون سهلة، خاصة أنها مع انطلاق موسم جديد.

ويلتقي الزمالك مع نظيره الأهلي، بعد غد الجمعة، في بطولة السوبر الأفريقي، في المملكة العربية السعودية.

وقال فتح الله في تصريحات تلفزيونية عبر قناة الزمالك: "مباراة القمة دائمًا صعبة خاصة أنها في بداية الموسم، وأرى حالة من التركيز والتفاؤل في بعثة الزمالك".

وأوضح: "الفرص متساوية بين الزمالك والأهلي وكل فريق يملك عناصر مميزة".

وأكمل: "الزمالك يحتاج لمدافع نظرًا لمشاركته في أكثر من بطولة، ولكن حسام عبد المجيد وحمزة المثلوثي هما الأقرب لقيادة الدفاع نظرًا لمشاركتهم باستمرار".

وأضاف: "نصيحتي لثنائي دفاع الزمالك أنتم تلعبون لنادي كبير ويجب تحمل المسئولية، والمباريات الكبيرة تحتاج إلى عدم تغيير مراكز للاعبين".

وأتم تصريحاته: "عمر جابر أفضل ظهير أيمن في مصر ويجب مشاركته في مركزه، ويجب إشراك بنتايك أو محمد حمدي في مركز الظهير الأيسر".

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