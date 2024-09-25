وفد الكاف يزور مقر إقامة بعثة الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - قام وفد من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بزيارة فندق إقامة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك صباح اليوم الأربعاء، بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وعقد مسؤولو الاتحاد الأفريقي "كاف" جلسة مع عبد الواحد السيد مدير الكرة بالفريق، وعمرو أبو المدير الإداري، تم خلالها الحديث عن الترتيبات الخاصة بمباراة السوبر الأفريقي المُقبلة أمام الأهلي.

و تم التأكيد خلال الجلسة صباح اليوم، على بعض الأمور التنظيمية الخاصة باللقاء، قبل عقد الاجتماع الفني للمباراة.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الأهلي مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 27 سبتمبر الجاري على لقب كأس السوبر الأفريقي على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية.