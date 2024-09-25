صور.. صفقات الأهلي كاملة في "قائمة" السوبر الإفريقي

ياسر رشاد - القاهرة - استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، على قائمة الفريق التي ستخوض مباراة القمة أمام الزمالك في نهائي كأس السوبر الإفريقي، المقرر إقامتها مساء بعد غدٍ الجمعة في المملكة العربية السعودية.



اختتم الأهلي تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة اليوم، حيث حرص كولر على عقد محاضرة مع اللاعبين لشرح الجوانب الفنية والاستراتيجية المتعلقة باللقاء المهم.





قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك:



حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء.

الدفاع: أشرف داري، ياسر إبراهيم، يحيى عطية الله، محمد هاني، رامي ربيعة، عمر كمال عبد الواحد.

الوسط: أكرم توفيق، محمد مجدي أفشة، حسين الشحات، مروان عطية، إمام عاشور، أحمد نبيل كوكا، رضا سليم، عمرو السولية، بيرسي تاو، طاهر محمد طاهر، عمر الساعي.

الهجوم: وسام أبو علي، محمود عبد المنعم كهربا.

ويغيب عن الأهلي أمام الزمالك في مباراة السوبر الصفقة الجديدة يوسف أيمن المدافع المنضم حديثا للقلعة الحمراء في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، حيث يأمل الأهلي في تحقيق اللقب والتتويج بالبطولة القارية المهمة.



