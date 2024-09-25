شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى عطية الله يكتسب ثقة كولر للمشاركة أساسيا فى السوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

نال المغربى يحيى عطية الله ظهير أيسر الأهلى ثقة الجهاز الفنى لفريقه بقيادة مارسيل كولر للمشاركة أساسيا فى مباراة السوبر الأفريقى أمام الزمالك بعد غد الجمعة فى السعودية، بعد المستوى الطيب الذى قدمه فى مباراتى جورماهيا الكينى الماضيتين.

وشارك عطية الله أساسيا فى مباراتى جورماهيا ونجح فى صناعة هدفين فى مباراة الإياب بالقاهرة من توقيع رامى ربيعة ووسام أبو على، ليقترب من الاستمرار فى قيادة الجبهة اليسرى للأهلى بالسوبر الأفريقى.

ومن المقرر أن يتدرب الأهلى مرة واحدة فقط فى السعودية غداً الخميس على ملعب الهلال السعودى قبل خوض السوبر الأفريقي التى سيتجدد فيها التنافس بين قطبي الكرة المصرية خارج السباق المحلى.

ويلتقي الأهلي والزمالك فى كأس السوبر الأفريقي رسميًا، للمرة الأولى منذ 30 عامًا، بعد مواجهة سوبر 1994، وذلك فى التاسعة مساء الجمعة المقبل على ملعب المملكة أرينا بالمملكة العربية السعودية.

وتُعد هذه المواجهة فرصة مثالية لعشاق كرة القدم العربية للاستمتاع بمواجهة تاريخية تجمع قطبي الكرة المصرية، وتحديد من سيفرض سيطرته على عرش القارة السمراء.

الأهلي توج بدوري أبطال أفريقيا على حساب الترجي بنتيجة (1-0) فى لقاء الإياب، بينما موقعة الذهاب كانت انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

وكان الزمالك حصل على كأس الكونفدرالية بتفوقه على نهضة بركان المغربي، حيث إن مواجهتي الذهاب والإياب بنتيجة (2-2)، لكن الأبيض فاز بأفضلية تسجيله هدفًا خارج أرضه.