شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محمود ينتقل إلى الجونة فى صفقة انتقال حر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مسئولو نادى الجونة فى الحصول على خدمات محمد محمود صانع ألعاب فريق مودرن سبورت خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية فى صفقة انتقال حر. ووقع محمد محمود لفريق الجونة لمدة 3 سنوات عقب إنهاء التعاقد مع فريق مودرن سبورت بالتراضى بين الطرفين. وحصل فريق الجونة على خدمات اللاعب عقب المنافسة مع فريق سيراميكا، ولكن مسئولى الفريق الساحلى أقنعوا اللاعب بالانضمام إلى الفريق للحصول على فرصة كبيرة للمشاركة فى المباريات واستعادة مستواه الفترة المقبلة. وشارك محمد محمود مع فريق مودرن سبورت الموسم الماضى فى 12 مباراة فقط.

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