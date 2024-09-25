شكرا لقرائتكم خبر عن كاف يجرى تغييرا طارئا على حكام مباراة مصر وموريتانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تغييرا طارئا على طاقم تحكيم مباراة مصر موريتانيا، في الجولة الثالثة، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025.

وكان كاف قد أعلن الحكم الجنوب أفريقي توم أبونجيل لإدارة مباراة منتخب مصر أمام موريتانيا ويعاونه الأنجولي جيرسون دوس سانتوس، كحكم مساعد أول، والجنوب أفريقي زاخيل ثوسي سيويلا، حكم مساعد ثاني، قبل أن يتم تغييرهم لأسباب فنية.

وقرر كاف إسناد المباراة إلى طاقم تحكيم من تشاد بقيادة الحاجي محمد الذي سيقود اللقاء تحكيميًا ويعاونه بوجولا عيسى مساعد أول وموسى حافظ مساعد ثان.

ويستضيف منتخب مصر منافسه موريتانيا يوم 11 أكتوبر المقبل ثم يخرج لخوض لقاء الجولة الرابعة من تصفيات أمم أفريقيا في نواكشوط يوم 15 من نفس الشهر.

ويحتل منتخب مصر صدارة جدول ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط ثم الراس الأخضر برصيد 3 نقاط ثم موريتانيا في المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط ثم بوتسوانا في المركز الرابع بلا نقاط.

فى ضربة البداية فاز منتخب مصر بقيادة حسام حسن على منتخب كاب فيردى بثلاثية نظيفة فى المباراة التى أقيمت باستاد القاهرة الدولي فى الجولة الأولى بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب، وسجل أهداف منتخب مصر فى اللقاء كل من رامى ربيعة وعمر مرموش وإبراهيم عادل فى الدقائق 23 و45 و69 من زمن اللقاء.

وفي اللقاء الثاني حقق منتخب مصر فوزا عريضا على بوتسوانا، برباعية دون رد، سجل منها تريزيجيه "هدفين" ومحمد صلاح ومصطفى فتحي كل منهما هدف.