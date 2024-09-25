"13/4 و هزيمتين".. هل ساهم نهائي القرن في تفوق الأهلي على الزمالك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

دخل لاعبو الأهلي والزمالك، مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020، وهم يعلمون أن الفائز بنهائي القرن سيتربع على عرش القارة، لسنوات المقبلة، مثلما وصف محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك في ذلك اللقاء، في تصريحات تلفزيونية.

وتمكن لاعبو الأهلي من التتويج بدوري أبطال أفريقيا على حساب الزمالك، بالفوز بنتيجة 2-1، ولكن السؤال هو هل أثر نهائي القرن على مسيرة الأهلي وتسبب في تراجع الزمالك؟.

بالنظر إلى الأرقام، حقق الأهلي 13 بطولة منذ نهائي القرن الإفريقي 2020، خلال 4 سنوات فقط، وهذه البطولات هي، الدوري المصري نسختي 2022-23 و2023-24، كأس مصر نسختي 2021-22 و2022-23، السوبر المصري نسخ 2021-22 و2022-23 و2023-24، دوري أبطال أفريقيا نسخ 2020 و2020-21 و2022-23 و2023-24، بالإضافي إلى نسختي السوبر الإفريقي 2020-21 و2021-22.

وعلى الجانب الآخر، لم يتمكن الزمالك من تحقيق سوى 4 ألقاب فقط وهم، 2 دوري مصري 2020-21 و 2021-2022، كأس مصر موسم 2020-21، كأس الكونفدرالية الإفريقية 2024.

ومنذ نهائي القرن 2020، التقى الأهلي والزمالك في 11 مباراة بمختلف البطولات، لم يتمكن الأبيض من تحقيق الفوز سوى في مباراتين فقط، وانتهت مباراتان بالتعادل الإيجابي، فيما فاز الأهلي في 7 مباريات.

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