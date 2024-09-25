شكرا لقرائتكم خبر عن محمد طارق مدافع الزمالك يقترب من الانتقال إلى الجونة والان مع تفاصيل الخبر

بات محمد طارق مدافع الزمالك على أعتاب الانتقال إلى الجونة فى صفقة انتقال حر بعد الاتفاق على كل التفاصيل الخاصة بالتعاقد.

ويخوض محمد طارق تدريباته في الفترة الحالية مع الجونة لكنه لم يوقع على عقود انتقاله إلى الفريق الساحلى بشكل رسمي.

ونجح مسئولو نادى الجونة فى الحصول على خدمات محمد محمود صانع ألعاب فريق مودرن سبورت خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية فى صفقة انتقال حر.

ووقع محمد محمود لفريق الجونة لمدة 3 سنوات عقب إنهاء التعاقد مع فريق مودرن سبورت بالتراضى بين الطرفين.

وحصل فريق الجونة على خدمات اللاعب عقب المنافسة مع فريق سيراميكا، لكن مسئولى الفريق الساحلى أقنعوا اللاعب بالانضمام إلى الفريق للحصول على فرصة كبيرة للمشاركة فى المباريات واستعادة مستواه الفترة المقبلة.

وشارك محمد محمود مع فريق مودرن سبورت الموسم الماضى فى 12 مباراة فقط.